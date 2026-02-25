НАВЕРХ
«Краснополь-М2» превзошел по точности западные аналоги

Источник:
Sibnet.ru
Управляемый снаряд «Краснополь-М2»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Новейший управляемый 152-мм снаряд «Краснополь-М2» превзошел по точности западные корректируемые боеприпасы, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Статистика показывает, что "Краснополь" ощутимо превосходит по точности западные управляемые снаряды. Применение "Краснополей" увеличивает скорость цикла: обнаружение — целеуказание — выстрел — уход», — сказано в сообщение.

Как рассказали в пресс-службе, проходимость и подвижность САУ «Мсты-С» позволяют ей быстро перемещаться, разворачиваться на позиции, вести огонь и уходить. Вместе с высокой автоматизацией это позволяет расчету выполнить боевую задачу за две-три минуты.

Применение этих управляемых боеприпасов позволяет превратить самоходные артиллерийские установки (САУ) и буксируемые гаубицы из средств площадного подавления в инструмент точечного уничтожения объектов противника.

Снайперская работа «Краснополем» востребована при контрбатарейной борьбе, при работе по бронетехнике, пунктам управления БПЛА, местам дислокации противника, командным пунктам и так далее.

