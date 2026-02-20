НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска получили партию БРЭМ-80. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
235 0

«Ростех» отправил в войска партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80, которые были усовершенствованы с учетом опыта боевого применения в зоне СВО, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Ключевым обновлением стал повышенный уровень защищенности экипажа. Важное конструктивное дополнение — механизированная сцепка. Это устройство позволяет экипажу эвакуировать поврежденную технику, не покидая кабину», — сказано в сообщении.

Спецоборудование БРЭМ также включает гидравлические лебедки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации машины при работе, уточнили в «Ростехе».

БРЭМ-80 создана на базе шасси танка Т-80 и оснащена мощным газотурбинным двигателем, который обеспечивает высокую подвижность и может быстро запускаться даже в самые экстремальные холода.

Машина в одиночку может буксировать не только российские, но и более тяжелые западные танки. В ходе международного конкурса «Рембат-2018» БРЭМ-80 поставила рекорд, продемонстрировав возможность эвакуации шести сцепленных танков Т-80.

Еще по теме
Польша вышла из Оттавской конвенции по минам
Пентагон пополнит запасы «матери всех бомб»
Украина потребует у ЕС оружие для продолжения конфликта с Россией
«Ростех» рассказал о работе над беспилотными танками
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Видеоновости
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Одуванчика первым разоблачили в шоу «Маска»
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп пообещал опубликовать информацию об инопланетянах
США предложили Украине отдать Донбасс в обмен на членство в ЕС
Оптовая цена яиц выросла почти в два раза
Аделия Петросян рискнула и осталась без медалей Олимпиады-2026
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
26
Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
26
Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО. ФОТО
19
Песков рассказал о популярности Путина «от мала до велика»
17
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
15
Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus