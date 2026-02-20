«Ростех» отправил в войска партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80, которые были усовершенствованы с учетом опыта боевого применения в зоне СВО, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Ключевым обновлением стал повышенный уровень защищенности экипажа. Важное конструктивное дополнение — механизированная сцепка. Это устройство позволяет экипажу эвакуировать поврежденную технику, не покидая кабину», — сказано в сообщении.

Спецоборудование БРЭМ также включает гидравлические лебедки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации машины при работе, уточнили в «Ростехе».

БРЭМ-80 создана на базе шасси танка Т-80 и оснащена мощным газотурбинным двигателем, который обеспечивает высокую подвижность и может быстро запускаться даже в самые экстремальные холода.

Машина в одиночку может буксировать не только российские, но и более тяжелые западные танки. В ходе международного конкурса «Рембат-2018» БРЭМ-80 поставила рекорд, продемонстрировав возможность эвакуации шести сцепленных танков Т-80.