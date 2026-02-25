Зеленский попросил Трампа встать на сторону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN призвал американского лидера Дональду Трампу с призывом не бросать Киев и усилить давление на Россию.

Зеленский обратился к Трампу с просьбой, заявив, что хочет, чтобы президент США «остался на нашей стороне» и надавил на Россию. Он сказал, что Соединенные Штаты являются слишком крупной и влиятельной державой, чтобы оставаться в стороне от конфликта.

Зеленский также понадеялся, что президент США в своем выступлении перед Конгрессом выскажет поддержку Украине в ее противостоянии с Россией.

Трамп в ходе своего продолжительного выступления в Конгрессе всего один раз упомянул Украину. По его словам, Вашингтон «очень усердно работает» над тем, чтобы завершить конфликт.