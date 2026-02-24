НАВЕРХ
Каллас анонсировала запрет на въезд в ЕС всем участникам СВО

Источник:
Sibnet.ru
439 5
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
Фото: Polish presidency of the Council of the EU 2025

Евросоюз планирует запретить въезд в Шенгенскую зону всем россиянам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине, заявила глава Еврокомиссии Кая Каллас.

«Совместно с Еврокомиссией работаем над тем, чтобы потенциальные сотни тысяч бывших российских военнослужащих не попали в Шенгенскую зону», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

«Какая потеря для наших бойцов. Хорошо, они могут въехать без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 годах», — отреагировал на инициативу зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер в январе уже говорила о планах запретить участникам СВО въезд в Европу.

В том же месяце Politico писало, что запрет предложила Эстония. По словам высокопоставленного эстонского дипломата, в России «резко возросло число насильственных преступлений, так как демобилизованные военнослужащие возвращаются с фронта».

