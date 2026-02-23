НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Фильм Андерсона стал триумфатором премии BAFTA

Источник:
Sibnet.ru
192 0
BAFTA
Фото: Hraybould / CC BY-SA 4.0

Фильм «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона стал триумфатором 79-й премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Список победителей опубликован на сайте премии.

Картина получила шесть наград, включая призы за лучший фильм, адаптированный сценарий, операторскую работу и монтаж. Андерсон получил награду как лучший режиссер, а сыгравший в фильме Шон Пенн стал обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана.

Фильм Райана Куглера «Грешники» удостоен трех премий: за лучший оригинальный сценарий, лучшую женскую роль второго плана и лучшую оригинальную музыку. Драма «Хамнет» победила в категориях «Лучший британский фильм» и «Лучшая женская роль».

«Франкенштейн» взял три награды за костюмы, грим и прически, а также сценографию. Приз за лучшую мужскую роль получил Роберт Арамайо за работу в фильме «Я ругаюсь». Эта же картина была отмечена в номинации «Лучший кастинг».

Лучшим фильмом на иностранном языке признана норвежская картина «Сентиментальная ценность». «Зверополис 2» признали лучшим анимационным фильмом, а индийский фильм «Бунг» — лучшим детским и семейным.

Еще по теме
«Грозовой перевал»: почему фильм вызвал скандал
Панк-сказка «Король и Шут: Навсегда» вышла в прокат
Крыжовников намекнул на продолжение «Слова пацана»
Умерла сыгравшая инопланетянку в «Кин-дза-дза!» Людмила Солоденко
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Испуганный Байден позвонил Путину
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»
Обсуждение (0)
Топ комментариев

volodey19760802

Нечего вообще было там делать...

AIzek1

Да не надо было ехать просто туда было )

Uynachalnica

По другому и быть не может! Только макс! Он самый защищенный.

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂