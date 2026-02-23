Фильм Андерсона стал триумфатором премии BAFTA

Фильм «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона стал триумфатором 79-й премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Список победителей опубликован на сайте премии.

Картина получила шесть наград, включая призы за лучший фильм, адаптированный сценарий, операторскую работу и монтаж. Андерсон получил награду как лучший режиссер, а сыгравший в фильме Шон Пенн стал обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана.

Фильм Райана Куглера «Грешники» удостоен трех премий: за лучший оригинальный сценарий, лучшую женскую роль второго плана и лучшую оригинальную музыку. Драма «Хамнет» победила в категориях «Лучший британский фильм» и «Лучшая женская роль».

«Франкенштейн» взял три награды за костюмы, грим и прически, а также сценографию. Приз за лучшую мужскую роль получил Роберт Арамайо за работу в фильме «Я ругаюсь». Эта же картина была отмечена в номинации «Лучший кастинг».

Лучшим фильмом на иностранном языке признана норвежская картина «Сентиментальная ценность». «Зверополис 2» признали лучшим анимационным фильмом, а индийский фильм «Бунг» — лучшим детским и семейным.