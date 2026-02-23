Зеленский объяснил отказ от вывода ВСУ из Донбасса

Вывод ВСУ из Донбасса расколет украинское общество и ослабит позиции Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших живущих там граждан», — сказал украинский лидер в интервью BBC, подчеркнув, что не считает такую уступку оправданной.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. Это ключевое условие для заключения мира.

Украина предлагает принцип «стоим, где стоим» — он подразумевает заключение перемирия по линии противостояния. Кроме этого, Киев отказывается официально признавать суверенитет России над Крымом или Донбассом.