Как называлась самая первая книга

Самым древним письменным памятником, который можно назвать книгой, считаются шумерские записи под названием «Поучения Шуруппака». Они были записаны на глиняных табличках примерно 4,5 тысячи лет назад.

Текст книги состоит из предостерегающих высказываний царя Шуруппака, адресованных его сыну Зиусудре. Это так называемая древняя «литература мудрости», предназначенная для того, чтобы прививать добродетель и оберегать общественные нормы.

«Поучения Шуруппака» на глиняных табличках Фото: © Oriental Institute Museum

Записанные клинописью советы в самой первой книге на Земле довольно лаконичны. В частности, в тексте «Поучений Шуруппака» есть такие: «не заигрывай с замужней молодой женщиной», «не покупай осла, который слишком много кричит», «не разбивай поле на дороге».

Клинописная табличка с «Поучениями Шуруппака» была найдена при раскопках городища Абу-Салабих в современном Ираке. Позднее обнаружили многочисленные более поздние копии «Поучений Шуруппака», что указывает на то, что в древности это был популярный текст.