Глава ФСБ заявил о британском следе в покушении на Алексеева

Британский след отчетливо виден в деле о покушении на замначальника ГРУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

Спецслужбы Украины, осуществляя свои теракты, действуют под кураторством третьих стран и непосредственно западных спецслужб, сказал Бортников в интервью программе «Вести».

«Практически мы определились со всеми участниками и заказчиками этого преступления. Вы знаете о том, что задержан ряд лиц, которые имеют отношение к этому. Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины», — сообщил глава ФСБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Подробности покушения на генерала Алексеева

По его словам, есть однозначное понимание, что заказчиками покушения являются спецслужбы Украины.

«И за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее, о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь», — подчеркнул Бортников.