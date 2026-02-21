Москва побила исторический рекорд высоты сугробов

Высота снежного покрова в Москве на метеостанции ВДНХ достигла рекордных 70 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Показатель превысил исторический рекорд 1966 года, когда высота выпавшего за сутки снежного покрова на метеостанции составила 64 сантиметра, уточнил специалист. Это выше климатической нормы для 21 февраля на 32 сантиметра.

Сильный снегопад в Москве и Подмосковье начался 19 февраля. Гидрометцентр объявил оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности в столичном регионе. За сутки в столице выпало 64% месячной нормы осадков.

Рекордный снегопад связан с балканским циклоном «Валли» — он пришел в Россию из Болгарии через Крым. В ночь на 20 февраля циклон покинул столичный регион и вышел своим центром на запад Вологодской области, продолжая смещаться на север.