Китайские туристы погибли в провалившейся под лед «буханке» на Байкале

УАЗ «Буханка» с китайскими туристами провалился под лед озера Байкал, выжил один человек, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Инцидент произошел в пятницу, 20 февраля, около 15.30 по местному времени (13.30 мск) в районе мыса Хобой на острове Ольхон.

По предварительным данным, в салоне находились восемь человек. Один спасся. Остальных пассажиров и водителя разыскивают.

Ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен, отметил Кобзев.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы).