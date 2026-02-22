НАВЕРХ
Чем был вооружен пещерный человек

Пещерный человек с дубиной
Массовая культура представляет пещерного человек, как закутанное в шкуры грязное существо с дубиной и низким уровнем интеллекта. Но это не так, утверждает палеоантрополог Стив Черчилль.

Пещерным человеком в популярной литературе называют древних людей, живших в позднем каменном веке (верхнем палеолите — от 50 до 12 тысяч лет назад). Речь идет о первых Homo Sapiens. Они действительно часто селились в пещерах, но это были достаточно развитые существа.

«Классический образ пещерного человека — да, с дубиной. Наверное, ими действительно пользовались. Но вот что мы точно знаем: когда люди пришли в Европу во время Ледникового периода, у них уже были длинные копья — в рост человека. И часто — с острыми каменными наконечниками. Это уже серьезное оружие», — сказал Черчилль.

А еще, по его словам, у первых сапиенсов было оружие для боя на расстоянии: луки и копьеметы. Самые древние артефакты, подтверждающие существование луков (костяные и каменные наконечники стрел), были обнаружены в пещере Сибуду в Южной Африке. Их возраст составляет около 64 тысяч лет.

Копьемет — механическое приспособление для метания копий, увеличивающее дальность, силу и точность броска. Оно представляет собой деревянную или костяную дощечку (длиной от 30 до 150 сантиметров с упором или крюком на одном конце. 

«У копья сзади — специальный вырез, он цепляется за крюк на метателе. Держишь их вместе, кидаешь — и копье летит, как из катапульты», — пояснил Черчилль.

