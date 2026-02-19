Глава ФСБ подтвердил контакты с Дуровым

ФСБ вела переговоры с основателем Telegram Павлом Дуровым, сообщил глава спецслужбы Александр Бортников в интервью для телеграм-канала «Юнашев Live».

«Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к большому сожалению, понимаете? Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений», — сказал он.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что у иностранных спецслужб есть доступ к переписке пользователей Telegram. Он также отметил, что с помощью мессенджера было совершено 150 тысяч мошеннических преступлений.

Пресс-служба Telegram после этого распространила заявление, в котором утверждалось, что заявление главы Минцифры о доступе иностранных спецслужб к перепискам в мессенджере является «выдумкой» для оправдания вводимых ограничений.