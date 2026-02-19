НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава ФСБ подтвердил контакты с Дуровым

Источник:
«Юнашев Live»
259 1
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Фото: © пресс-служба президента РФ

ФСБ вела переговоры с основателем Telegram Павлом Дуровым, сообщил глава спецслужбы Александр Бортников в интервью для телеграм-канала «Юнашев Live».

«Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к большому сожалению, понимаете? Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений», — сказал он.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что у иностранных спецслужб есть доступ к переписке пользователей Telegram. Он также отметил, что с помощью мессенджера было совершено 150 тысяч мошеннических преступлений.

Пресс-служба Telegram после этого распространила заявление, в котором утверждалось, что заявление главы Минцифры о доступе иностранных спецслужб к перепискам в мессенджере является «выдумкой» для оправдания вводимых ограничений.

Еще по теме
Путин допустил исключение из правила «вор должен сидеть в тюрьме»
Telegram отверг обвинения России в сотрудничестве со спецслужбами
Путин поздравил буддистов с «лунным» Новым годом
Передачу иностранцам генетических данных россиян ограничили
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Россия применила на Украине новый алгоритм боевых действий
Обсуждение (1)
Картина дня
Песков объяснил отсутствие информации о переговорах с Украиной
Принца Эндрю задержали по делу Эпштейна
Зеленский заявил, что США могут его «сменить»
Shaman облизал Байкал. ВИДЕО
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
26
Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
19
Песков рассказал о популярности Путина «от мала до велика»
17
Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО. ФОТО
15
Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus
15
Симоньян рассказала о тяжелом лечении от онкологии