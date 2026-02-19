Ячейку террористов разгромили в одной из колоний Забайкалья

Сотрудники ФСБ совместно с ФСИН и СК задержали семерых участников террористической ячейки, созданной в одной из исправительных колоний Забайкальского края, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность семи членов законспирированной террористической ячейки, действовавшей в одной из исправительных колоний Забайкальского края. Установлено, что указанная ячейка создана в интересах запрещенной в РФ международной террористической организации с целью сбора денежных средств для ее финансирования и склонения осужденных к участию в ее деятельности», — сказано в сообщении.

По информации пресс-бюро ФСИН России, группа осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №7 УФСИН России по Забайкальскому краю, создала ячейку террористической организации с целью пропаганды ее идеологии.

Организаторы и основные участники ячейки были задержаны сотрудниками ФСБ России в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных на территории Дагестана, Забайкальского, Краснодарского краев и Волгоградской области, уточнили во ФСИН.

По данным СК РФ, пять человек заключили под стражу, еще двое — продолжают отбывать наказание в исправительных колониях. По местам жительства фигурантов прошли обыски, у них изъяли запрещенную литературу и мобильные телефоны.