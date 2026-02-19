Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО. ФОТО

Глава КНДР Ким Чен Ын сел за руль боевой машины новой крупнокалиберной РСЗО и объездил ее.

Рабочие оборонной промышленности КНДР передали IX съезду Трудовой партии Кореи реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров. Церемония состоялась на площади Дома культуры имени 25 апреля в Пхеньяне.

«Рабочие ведущих военно-промышленных предприятий развернули непоколебимую творческую борьбу и борьбу за увеличение производства, в ходе чего приготовили самый дорогой трудовой подарок в адрес партсъезда - главные ударные вооружения, заряжающие нашу армию самой могущественной мощью», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ыну доложили, что за два месяца было дополнительно произведено 50 комплексов РСЗО калибра 600 миллиметров для передачи съезду. Глава государства в свою очередь указал на военную ценность и эффективность точечного сверхмощного наступательного оружия, назвав его «самым мощным в мире».