Аномальные холода и метели вернутся в Россию

Источник:
«Погода Mail»
Набережная Новосибирска
Фото: © Sibnet.ru

Северные и средние широты России к четвергу, 19 февраля вновь ощутят морозы. Температура ожидается ниже климатической нормы, сообщил Гидрометцентр РФ.

На юго-западную часть европейской территории страны придет балканский циклон. Он принесет осадки, которые затем распространятся на всю Центральную Россию. 

На юге, в горных районах Кавказа, ожидаются метели. Порывы ветра достигнут 25-30 метров в секунду — образуется гололед, рассказали порталу «Погода Mail» в Гидрометцентре.

Активные воздушные массы пройдут через территорию Среднего Урала, затем уйдут в восточном направлении. В юго-восточной части Европейской России и на юге Урала пройдет снег и мокрый снег. Локально порывы ветра разгонятся до 20 метров в секунду.

К четвергу север Урала и Сибирь окажутся в зоне действия циклонического вихря. Морозы окрепнут: ожидается почти на 10 градусов холоднее обычного.

Вновь окутается холодами Якутия. В Магадане прогнозируют понижение барометрического давления, а также температуру на три-восемь единиц ниже нормы февраля.

На Дальний Восток придет снег: он накроет южные и восточные районы. На Чукотке осадки к четвергу усилятся. Синоптики предупредили о метелях с порывами ветра до 30 метров в секунду. 

