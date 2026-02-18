Россия потребует от НАТО письменных юридических гарантий нерасширения Североатлантического альянса на восток, сообщил «Известиям» посольстве РФ в Бельгии.

«Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей на бумаге, включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы», — заявили «Известиям» в посольстве.

Дипломаты напомнили, как еще во время подготовки Договора об окончательном урегулировании германского вопроса лидеры ключевых стран — членов альянса заверяли руководителей Советского Союза, что у НАТО нет планов расширения на восток после вывода советских войск с территории Германии.

Документальные подтверждения таких заверений содержатся в архивах соответствующих государств, но на Западе они намеренно не публикуются.

В декабре 2021 года Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, где одним из пунктов было требование о нерасширении военного альянса. Эти требования Западом были проигнорированы, что стало одной из причин начала специальной военной операции.