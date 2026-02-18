НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения

Источник:
«Известия»
424 14
Звезда НАТО
Фото: NATO / CC BY-NC-ND 2.0

Россия потребует от НАТО письменных юридических гарантий нерасширения Североатлантического альянса на восток, сообщил «Известиям» посольстве РФ в Бельгии.

«Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей на бумаге, включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы», — заявили «Известиям» в посольстве.

Дипломаты напомнили, как еще во время подготовки Договора об окончательном урегулировании германского вопроса лидеры ключевых стран — членов альянса заверяли руководителей Советского Союза, что у НАТО нет планов расширения на восток после вывода советских войск с территории Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНАТО: история противостояния

Документальные подтверждения таких заверений содержатся в архивах соответствующих государств, но на Западе они намеренно не публикуются.

В декабре 2021 года Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, где одним из пунктов было требование о нерасширении военного альянса. Эти требования Западом были проигнорированы, что стало одной из причин начала специальной военной операции. 



Еще по теме
Лукашенко призвал пострадавшие от санкций страны объединиться
Кремль посоветовал не ждать новостей с переговоров в Женеве
Польша потребует репарации от России за «советское господство»
Трамп посоветовал Украине «лучше проявить сговорчивость»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Ожидания и прогнозы: стабильность рубля закончилась
Обсуждение (14)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
19
Песков рассказал о популярности Путина «от мала до велика»
15
Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus
14
Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
13
Польша потребует репарации от России за «советское господство»
12
Симоньян рассказала о тяжелом лечении от онкологии