НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Редкое солнечное затмение в Антарктиде. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
150 0

Редкое явление — кольцеобразное полное солнечное затмение — наблюдали в Южном полушарии. Кадры опубликовал Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Фаза полного затмения длилась 2 минуты 19 секунд, а общая продолжительность затмения составила около четырех с половиной часов.

Возможность наблюдать затмение имели всего несколько человек, находящихся на станции «Мирный» в Антарктиде.

Кольцеобразное затмение происходит, когда Луна находится достаточно далеко от Земли, чтобы не закрыть Солнце полностью. В этот момент яркий ободок Солнца создает впечатляющий эффект, хотя и не позволяет увидеть ни корону, ни звезды вблизи Солнца.

Еще по теме
Как долго снежинки летят до земли
Ученые опровергли идеальную форму снежинок
Невероятные северные сияния. ФОТО
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
смотреть все
Жизнь #Природа #Космос
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Ожидания и прогнозы: стабильность рубля закончилась
Обсуждение (0)
Картина дня
МВД введет предварительное тестирование водителей на наркотики
Аделия Петросян стала пятой по итогам короткой программы
Операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ
Редкое солнечное затмение в Антарктиде. ФОТО
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
19
Песков рассказал о популярности Путина «от мала до велика»
15
Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus
13
Польша потребует репарации от России за «советское господство»
12
Симоньян рассказала о тяжелом лечении от онкологии
11
Второй авианосец США направился к берегам Ирана