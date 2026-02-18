Редкое солнечное затмение в Антарктиде. ФОТО

Редкое явление — кольцеобразное полное солнечное затмение — наблюдали в Южном полушарии. Кадры опубликовал Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Фаза полного затмения длилась 2 минуты 19 секунд, а общая продолжительность затмения составила около четырех с половиной часов.

Возможность наблюдать затмение имели всего несколько человек, находящихся на станции «Мирный» в Антарктиде.

Кольцеобразное затмение происходит, когда Луна находится достаточно далеко от Земли, чтобы не закрыть Солнце полностью. В этот момент яркий ободок Солнца создает впечатляющий эффект, хотя и не позволяет увидеть ни корону, ни звезды вблизи Солнца.