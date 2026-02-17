Самый умный человек планеты доказал существование Бога

Южнокорейский ученый Ким Ян Хун, которому принадлежит рекорд по самому высокому IQ в мире (276 баллов), представил математическое доказательство существования Бога.

Исследователь опубликовал на YouTube трехминутное видео, в котором утверждает, что существование Бога можно доказать математически с помощью простых фактов, проведя аналогию с геометрией, пишет Daily Mail.

«Линия не может начинаться без первой точки. Представьте, что вы рисуете линию на листе бумаги. В геометрии каждая прямая должна начинаться хотя бы с одной точки. Без этой первой точки вообще нет прямой», — отметил Ким.

Если прошлое бесконечно, то цепочка событий, ведущая к текущему моменту, никогда бы не закончилась, и «сегодня» просто не наступило бы. По его словам, Бог — отправная точка существования Вселенной и присутствующей в ней жизни, подчеркнул ученый.

Он также отметил, что материя сама по себе подобна единице — при умножении единицы на саму себя результат всегда останется прежним, ничего принципиально нового не возникнет. Для эволюции нужен внешний «множитель» с потенциалом создания «нечто из ничего» — Бог.

Ким уточнил, что для наблюдаемого мироздания требуется первопричина, с которой все начинается —«могущественная, вневременная и разумная», под ней человечество подразумевает божественного создателя.