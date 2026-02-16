Генпрокурор США назвала 300 имен из файлов Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди представила перечень из более чем 300 публичных фигур, чьи имена встречаются в документах расследования по делу Джеффри Эпштейна.

Бонди уведомила конгресс о публикации полного массива материалов по делу Джеффри Эпштейна. Она представила перечень из более чем 300 государственных должностных лиц и «политически значимых персон», чьи имена встречаются в документах расследования.

Среди них Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, Джо Байден, Камала Харрис, Билл и Хиллари Клинтон, папа Римский Иоанн Павел II, принц Гарри, Билл Гейтс, Илон Маск, Марк Цукерберг, Вуди Аллен, Роберт Де Ниро, Курт Кобейн, Боно, Бейонсе, Ким Кардашьян и другие публичные фигуры

Но упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий, приводит «Газета.ру» заявление Минюста США. По словам генпрокурора, имена встречаются «в самых разных контекстах» — от прямой электронной переписки до упоминаний в документах и публикациях прессы, которые могут не иметь прямого отношения к уголовному расследованию.

Рабочая группа из сотен юристов изучила около 6 миллионов страниц документов. В публичный доступ передано более 3,5 миллиона страниц, свыше 2 тысяч видеозаписей и около 180 тысяч изображений.

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и умер в федеральной тюрьме в июле того же года. Следствие пришло к выводу о самоубийстве.