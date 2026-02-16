Российский банк прекратил проводить платежи в долларах

Российский «Ситибанк», входящий в американскую Citigroup, с 16 февраля полностью прекратил проводить платежи в долларах США, сообщается на официальном сайте банка.

Прекращение операций в американской валюте связано с решением иностранного банка-корреспондента о прекращении предоставления «Ситибанку» соответствующих платежных услуг, отмечается в сообщении.

Ранее банк перестал проводить платежи в евро, британских фунтах стерлингов, швейцарских франках, австралийских и канадских долларах, японских иенах, датских и норвежских кронах, а также южноафриканских рэндах.

Citigroup в марте 2022 года объявила о поэтапном сворачивании своего присутствия на российском рынке. Осенью 2024 года «Ситибанк» закрыл последний филиал, обслуживающий розничных клиентов, на территории России.