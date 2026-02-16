НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российский банк прекратил проводить платежи в долларах

Источник:
Sibnet.ru
407 1
«Ситибанк»
Фото: Mike Mozart / CC BY 2.0

Российский «Ситибанк», входящий в американскую Citigroup, с 16 февраля полностью прекратил проводить платежи в долларах США, сообщается на официальном сайте банка.

Прекращение операций в американской валюте связано с решением иностранного банка-корреспондента о прекращении предоставления «Ситибанку» соответствующих платежных услуг, отмечается в сообщении.

Ранее банк перестал проводить платежи в евро, британских фунтах стерлингов, швейцарских франках, австралийских и канадских долларах, японских иенах, датских и норвежских кронах, а также южноафриканских рэндах.

Citigroup в марте 2022 года объявила о поэтапном сворачивании своего присутствия на российском рынке. Осенью 2024 года «Ситибанк» закрыл последний филиал, обслуживающий розничных клиентов, на территории России.

Еще по теме
Центробанк подтвердил дату запуска цифрового рубля
Объем наличных «под подушкой» побил исторический рекорд
Росстат засекретил данные о зарплатах госслужащих
Ожидания и прогнозы: стабильность рубля закончилась
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Россия перезапустит два автомобильных завода
Путин попросил переименовать «среднее образование»
Обсуждение (1)
Картина дня
Володин указал на психическое расстройство Зеленского
Депутат Боярский заявил о диалоге с Telegram
Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus
Норвежский лыжник Клебо завоевал девятое золото и установил рекорд Игр
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Shader23

да он еще тебя переживет, шут гороховый)

pepelmetal

Да ему на Путина молиться нужно, другой снесёт окраину очень быстро, не смотря на сопутствующие потери...

Alhazred

А ты значит не местный бот? Ну я так и думал)))

kaisesq

(2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис) это и есть самое простое тогда меньше конкуренция...