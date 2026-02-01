НАВЕРХ
Одуванчика первым разоблачили в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
Кадр из шоу «Маска»
Фото: © кадр из шоу «Маска»

Одуванчик, Коралл и Гиппопотам стали первыми номинантами на выбывание во втором выпуске седьмого сезона шоу «Маска».

Вместо Регины Тодоренко во второй серии «Маски» судейское кресло заняла Севиль, которая была в одном из предыдущих сезонов в маске Енота. Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Сергей Лазарев остались на своих местах.

Одуванчик исполнил песню «Сигма бой», Коралл — «Ты где-то» группы «Гости из будущего», а Гиппопотам — «Ясный мой свет» Татьяны Булановой.

Зрители спасли Гиппопотама. А большинство членов жюри решили, что маску должен снять Одуванчик.

Во время обсуждения личности, скрывающейся под этой маской, Валерия и Тимур Родригез предполагали, что там телеведущая, сваха Роза Сябитова. И они оказались правы.

Сябитова в прощальной речи сказала, что старалась не только запутать судей, но и повеселить.

В проекте осталось 13 участников: Богатырь, Баран, Месяц, Бобер, Жук, Коралл, Лягушка, Снегирь, Жираф, Гиппопотам, Сурикат, Лиса и Колибри.

Культгид #Мир ТВ
