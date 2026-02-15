Россия готова обсудить идею внешнего управления Украиной

Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН по завершении специальной военной операции является одним из возможных вариантов урегулирования конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения СВО не нова. В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае с Украиной учреждение внешней администрации под эгидой ООН является одним из возможных вариантов. Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации», — сказал в интервью ТАСС Галузин.

Он отметил, что Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления. Такой шаг «позволит провести на Украине демократические выборы, привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор», — пояснил дипломат.

Но «в последнее время идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН в публичном поле фактически не обсуждается», — подытожил Галузин.