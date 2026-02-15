НАВЕРХ
«Госуслуги» дополнят сервисом знакомств

Источник:
«Подъем»
Сервис для знакомств планируют запустить на «Госуслугах», сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Идею уже обсудили на круглом столе в Общественной палате, по его итогам официальное предложение поступит на рассмотрение в правительство, уточнил Рыбальченко в комментарии изданию «Подъем».

Речь идет о платформе, которая будет ориентирована на формирование семейных союзов, а не на краткосрочные знакомства. В дополнение сервис помимо мер поддержки семей с детьми мог бы получить инструменты разрешения семейных конфликтов.

Рыбальченко отметил, что запросы о создании подобного сервиса знакомств часто поступают от молодых людей, желающих создать семью.

