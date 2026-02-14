НАВЕРХ
Центробанк подтвердил дату запуска цифрового рубля

Sibnet.ru
Цифровой рубль
Фото: © Sibnet.ru

Массовое внедрение цифрового рубля в России начнется с 1 сентября 2026 года, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Проект наш развивается своим чередом, цели реализуются согласно планам, и напомню, что пользоваться цифровыми рублями можно будет с первого сентября этого года», — заявила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, с 1 сентября 2026 года россияне смогут пользоваться цифровыми рублями, с этой даты крупнейшие банки и торговые точки предоставят гражданам возможность оплаты новой формой национальной валюты.

Наличная, безналичная и новейшая цифровая формы рубля равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю. Валюта будет храниться в цифровых кошельках граждан и организаций, работающих на базе Банка России.

