Пентагон пополнит запасы «матери всех бомб»

Источник:
Air and Space Forces Magazine
Авиабомба GBU-57
Авиабомба GBU-57
Фото: Unknown author

Пентагон пополнит запасы управляемых авиабомб с проникающим боеприпасом большой мощности GBU-57, которые получили в СМИ неофициальное название «Матерь всех бомб».

ВВС США завершают сделку с компанией Boeing на сумму более 100 миллионов долларов на восполнение арсенала этих бомб, которые являются самым мощным в мире неядерным боеприпасом, пишет Air and Space Forces Magazine.

GBU-57 весит почти 14 тонн и способна проникать под землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона, а затем детонировать. Внутри боевой части находятся два заряда взрывчатого вещества общей массой более 2,4 тонны.

Единственным штатным носителем этой авиабомбы является стратегический бомбардировщик B-2A Spirit. 22 июня 2025 года эти бомбардировщики сбросили в общей сложности 14 таких бомб на подземные иранские объекты, связанные с ядерной программой.

