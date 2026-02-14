НАВЕРХ
Зеленский признался, что ждет смерти Путина

Источник:
Politico
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что он по возрасту моложе российского президента Владимира Путина, у которого якобы «осталось не так много времени».

«Я свободный человек, и я моложе Путина, знаете ли. Нет, поверьте мне, это важно. У него не так много времени, дай Бог, чтобы было не так много времени», — сказал он в интервью изданию Politico.

Он также заявил, что Россия инициирует президентские выборы на Украине во время конфликта, чтобы избавиться от него самым «простым и быстрым способом». Зеленский также пожаловался, что США склоняют Киев пойти на уступки и согласиться на условия России.

По его словам, наступлению мира на Украине мешает якобы нежелание Москвы завершить конфликт. «Мы не можем просто остановиться, потому что Россия этого не хочет», — сказал украинский лидер.

