Названо самое счастливое в любви поколение

Поколение миллениалов является самым счастливым в любви и романтических отношениях, показали результаты социологического исследования Ipsos.

Согласно исследованию, своими супругами или партнерами довольны 84% мужчин и 82% женщин из поколения миллениалов. Среди поколения зумеров своим партнером довольны 82% мужчин и 83% женщин.

Показатели в поколении X ниже — здесь парой довольны 81% мужчин и 80% женщин. Среди «бэби-бумеров» партнерша устраивает 84% мужчин, своим партнером довольны только 80% женщин.

Самые удовлетворенные сексуальной жизнью — миллениалы, у них ей довольны 65% мужчин и 64% женщин. В поколении X показатель составляет 60% мужчин и 58% женщин. Среди зумеров сексом довольны 57% мужчин и женщин, в поколении «бэби-бумеров» — 59% и 50% соответственно.

Зумеры — это поколение, родившееся в 1996-2012 годах. Миллениалы — это те, кто родился в 1980-1995 годах. Поколение X — родившиеся в 1966-1979 годах. Самое старшее поколение — бэби-бумеры, эти люди появились на свет в 1945-1965 годах.