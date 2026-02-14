НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названо самое счастливое в любви поколение

Источник:
Ipsos
206 0
Влюблённые
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Поколение миллениалов является самым счастливым в любви и романтических отношениях, показали результаты социологического исследования Ipsos.

Согласно исследованию, своими супругами или партнерами довольны 84% мужчин и 82% женщин из поколения миллениалов. Среди поколения зумеров своим партнером довольны 82% мужчин и 83% женщин.

Показатели в поколении X ниже — здесь парой довольны 81% мужчин и 80% женщин. Среди «бэби-бумеров» партнерша устраивает 84% мужчин, своим партнером довольны только 80% женщин.

Самые удовлетворенные сексуальной жизнью — миллениалы, у них ей довольны 65% мужчин и 64% женщин. В поколении X показатель составляет 60% мужчин и 58% женщин. Среди зумеров сексом довольны 57% мужчин и женщин, в поколении «бэби-бумеров» — 59% и 50% соответственно.

Зумеры — это поколение, родившееся в 1996-2012 годах. Миллениалы — это те, кто родился в 1980-1995 годах. Поколение X — родившиеся в 1966-1979 годах. Самое старшее поколение — бэби-бумеры, эти люди появились на свет в 1945-1965 годах.

Еще по теме
Названа любимая поза мужчин в сексе
Греф раскритиковал «нищенские условия существования» чиновников
Фейерверки в виде ядерного взрыва стали популярны в Китае
Исуса Христоса обязали сменить имя
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Telegram ввел период «охлаждения»
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Кадыров впервые высказался о сообщениях про ДТП с его сыном Адамом
Дуров прокомментировал замедление Telegram в России
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Сенатор США предложил вручить Путину награду «Человек года НАТО»
Второй авианосец США направился к берегам Ирана
Шайдоров из Казахстана сенсационно выиграл Олимпиаду
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
25
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
24
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева
22
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
12
Кадыров впервые высказался о вероятном ДТП с его сыном Адамом
12
Дуров прокомментировал замедление Telegram в России