НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сенатор США предложил вручить Путину награду «Человек года НАТО»

Источник:
Politico
296 4
Линдси Грэм
Линдси Грэм
Фото: usembassykyiv

Российский президент Владимир Путин обеспечил рекордный уровень согласия американских законодателей, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности.

Грэм прокомментировал поддержку своего законопроекта о новых санкциях против России, цель которого — ввести пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, пишет Politico.

«Вы знаете, как трудно добиться согласия 85 сенаторов по какому-либо вопросу? Путин сделал для объединения нас в сенате больше, чем кто-либо в Америке», — сказал республиканец, отметив, что вручил бы российскому президенту награду «Человек года НАТО».

Политик подчеркнул, что наличие сразу 85 подписей соавторов под законопроектом указывает на исключительность такой поддержки для американской системы власти.

Еще по теме
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Песков назвал срок нового раунда переговоров с Украиной
МИД России назвал очень тяжелой ситуацию на Кубе
Трамп задумался об отказе от участия в урегулировании на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Telegram ввел период «охлаждения»
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Кадыров впервые высказался о сообщениях про ДТП с его сыном Адамом
Дуров прокомментировал замедление Telegram в России
Обсуждение (4)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

nicollaich

Есть ведь на свете вменяемые политики.Не то, что в Цеевропе!.

7fond

Если 25% большинство, то с остальными что?

pepelmetal

Вот кто точно изгои, мало того что их отселили от всех, так ещё и дисквалификацию заработали, браво,...