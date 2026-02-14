Российский президент Владимир Путин обеспечил рекордный уровень согласия американских законодателей, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности.

Грэм прокомментировал поддержку своего законопроекта о новых санкциях против России, цель которого — ввести пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, пишет Politico.

«Вы знаете, как трудно добиться согласия 85 сенаторов по какому-либо вопросу? Путин сделал для объединения нас в сенате больше, чем кто-либо в Америке», — сказал республиканец, отметив, что вручил бы российскому президенту награду «Человек года НАТО».

Политик подчеркнул, что наличие сразу 85 подписей соавторов под законопроектом указывает на исключительность такой поддержки для американской системы власти.