Загадочный объект 3I/ATLAS сбросил «строительные блоки жизни»

Таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS в ходе пролета по Солнечной системе сбросил «строительные блоки жизни» — сложные органические молекулы, выяснили ученые миссии SPHEREx, сообщается на сайте NASA.

Комета 3I/ATLAS Фото: © NASA

«На Земле органические молекулы являются основой биологических процессов, но могут образовываться и в результате небиологических процессов», — отмечается в публикации космического агентства.

Исследователи также зафиксировали резкое увеличение яркости кометы — спустя примерно около двух месяцев после прохождения ею минимального расстояния до Солнца. Явление связано с активной сублимацией льдов и выбросом воды, углекислого и угарного газа.

Задержку пика активности выбросов ученые объясняют тем, что внутренние слои 3I/ATLAS прогревались достаточно медленно, процесс усилился только после того, как солнечная энергия глубоко проникла в межзвездный объект.

3I/ATLAS — третий межзвездный объект, зафиксированный в Солнечной системе летом 2025 года. Его возраст оценивается в 7 миллиардов лет — это значит, что он значительно старше Солнца. Сейчас объект, который большинство ученых считают кометой, приближается к Юпитеру.