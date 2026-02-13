НАВЕРХ
Трамп задумался об отказе от участия в урегулировании на Украине

Источник:
The Atlantic
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп может в ближайшие недели отказаться от участия в урегулировании конфликта на Украине из-за приближения промежуточных выборов в Конгресс, пишет журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

«В ближайшие недели, когда предвыборная кампания будет поглощать все больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры стали для него политическим проигрышем. Тогда он может уйти, возложив вину за провал дипломатии на неуступчивость одной или обеих сторон», — отмечает издание.

По словам источников, «украинцы почувствовали, что время на исходе». «В течение года с тех пор, как Зеленский в феврале 2025 года вступил в словесную перепалку с Трампом и вице-президентом [США Джей Ди] Вэнсом в Овальном кабинете, украинцы изо всех сил пытались продемонстрировать свою готовность к компромиссу», — говорится в статье.

Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к миру

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей. Демократическая партия может вернуть контроль над Конгрессом, что серьезно ослабит властные полномочия Трамп.

