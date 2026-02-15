Чем опасен сон с кошками

Совместный сон с кошками благотворно влияет на эмоциональное состояние, но и несет риски аллергических реакций и заражения рядом опасных заболеваний, предупредил Минздрав Карелии.

«Игры и объятия с домашними животными благоприятно влияют на нервную, сердечно-сосудистую систему, тем самым помогая выработке гормонов счастья и снижая риск некоторых заболеваний. Сон с домашним питомцем будет полезен тем, кто страдает от депрессии», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Но и есть отрицательные стороны. Сон с кошкой может спровоцировать аллергическую реакцию у человека. Исследования показали, что если у человека зрелого возраста появляется кошка или собака, то он может начать страдать от экземы или других кожных заболеваний, отметили в Минздраве Карелии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Самые загадочные кошки планеты

Домашние животные также— это переносчики паразитов. Не стоит также забывать об инфекционных заболеваниях: существует риск заражения всех членов семьи. Но эту угрозу можно снять, посетив ветеринара.

«Животное может часто просыпаться, пинаться, издавать резкие звуки во сне. Это может сильно повлиять на качество сна владельца. Кошки любят ночью ходить к человеку, садиться ему на грудь, могут и удобно устроиться на голове», — рассказали в ведомстве.