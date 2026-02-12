НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Китай назвал «идеальное оружие» России против санкций

Источник:
Sohu
552 3
Золотые слитки
Фото: © Sibnet.ru

Решение России по наращиванию золотых резервов в период с 2014 по 2022 годы стал «блестящим трюком» и позволил стране эффективно защитить значительную часть своих активов от западных санкций.

Москва начала планомерно наращивать золотые резервы еще в 2014 году, когда большинство стран мира продолжали инвестировать в иностранные ценные бумаги, преимущественно в американские казначейские облигации, пишет китайское издание Sohu.

За восемь лет золотой запас России увеличился более чем на 300%. При этом российские власти принципиально хранили драгоценный металл внутри страны, в отличие от многих других государств.

В результате российская ставка на золото стала «идеальным оружием» против санкций, констатировал автор материала. На фоне подорожания металла государственные активы РФ превысили рекордные 826,8 миллиарда долларов США.

За 2025 год стоимость золота выросла на 64%, а с начала 2026 года драгоценный металл уже подорожал более чем на 17%, в итоге его стоимость превысила 5 тысяч долларов за тройскую унцию.

Еще по теме
Центробанк объяснил появление поста с «ыыыффффыыыы»
ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги
Иностранным работникам поменяют порядок уплаты НДФЛ
Стоит ли вкладывать деньги в покупку ювелирных украшений
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Обсуждение (3)
Картина дня
Китай назвал «идеальное оружие» России против санкций
Путин попросил переименовать «среднее образование»
Швейцария проведет референдум об ограничении населения
Генсек НАТО пригрозил России ответом за Сувалкский коридор
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

Danilon

Логично. Иначе Маx не внедрить в население никак. А люди, в основной массе, не идиоты и по наличии альтернатив...

Andrianos Belov

Кроме него сколько еще понаехало таких же.В этом вся сущность украинцев

Danilon

"А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях" Прямо в МИРОВЫХ...