Решение России по наращиванию золотых резервов в период с 2014 по 2022 годы стал «блестящим трюком» и позволил стране эффективно защитить значительную часть своих активов от западных санкций.

Москва начала планомерно наращивать золотые резервы еще в 2014 году, когда большинство стран мира продолжали инвестировать в иностранные ценные бумаги, преимущественно в американские казначейские облигации, пишет китайское издание Sohu.

За восемь лет золотой запас России увеличился более чем на 300%. При этом российские власти принципиально хранили драгоценный металл внутри страны, в отличие от многих других государств.

В результате российская ставка на золото стала «идеальным оружием» против санкций, констатировал автор материала. На фоне подорожания металла государственные активы РФ превысили рекордные 826,8 миллиарда долларов США.

За 2025 год стоимость золота выросла на 64%, а с начала 2026 года драгоценный металл уже подорожал более чем на 17%, в итоге его стоимость превысила 5 тысяч долларов за тройскую унцию.