Асфальт: от древнего до современного

Люди в древности называли «асфальтом» природную горную смолу — битум, который и сегодня используется для асфальтобетонной смеси. А первая асфальтовая дорога появилась еще до нашей эры.

Слова «асфальт» имеет два значения — древнее и современное. Оно произошло из древнегреческого языка, в котором «asphaltos» означал горную смолу, образовывающуюся в местах неглубокого залегания нефти. Под воздействием кислорода и температуры легкие нефтяные фракции испаряются, а тяжелые превращаются в вязкую массу.

Эту вязкую массу, которую позднее назвали битумом, с древнейших времен использовали для запечатывания сосудов, гидроизоляции лодок, а также в качестве связующего раствора в строительстве. В 625 года до нашей эры в Вавилоне горную смолу впервые в истории применили в качестве основы для дорожного полотна.

А потом люди на почти две с половиной тысячи лет забыли о технологии строительства дорог с помощью битума. Только в 1824 году в Париже на Елисейских полях появилось асфальтовое дорожное полотно. Это стало началом эпохи современного асфальта. В России первая асфальтовая дорога построена в 1866 году на Кавказе — это была трасса между Баку и нефтяным промыслом Биби-Эйбат.

Современный асфальт — это многокомпонентный «коктейль», состоящий из нескольких элементов: