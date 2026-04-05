Асфальт: от древнего до современного

Sibnet.ru
Асфальт на дороге
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Люди в древности называли «асфальтом» природную горную смолу — битум, который и сегодня используется для асфальтобетонной смеси. А первая асфальтовая дорога появилась еще до нашей эры.

Слова «асфальт» имеет два значения — древнее и современное. Оно произошло из древнегреческого языка, в котором «asphaltos» означал горную смолу, образовывающуюся в местах неглубокого залегания нефти. Под воздействием кислорода и температуры легкие нефтяные фракции испаряются, а тяжелые превращаются в вязкую массу.

Эту вязкую массу, которую позднее назвали битумом, с древнейших времен использовали для запечатывания сосудов, гидроизоляции лодок, а также в качестве связующего раствора в строительстве. В 625 года до нашей эры в Вавилоне горную смолу впервые в истории применили в качестве основы для дорожного полотна.

А потом люди на почти две с половиной тысячи лет забыли о технологии строительства дорог с помощью битума. Только в 1824 году в Париже на Елисейских полях появилось асфальтовое дорожное полотно. Это стало началом эпохи современного асфальта. В России первая асфальтовая дорога построена в 1866 году на Кавказе — это была трасса между Баку и нефтяным промыслом Биби-Эйбат.

Современный асфальт — это многокомпонентный «коктейль», состоящий из нескольких элементов:

  • битума — смолы, но уже не природной, а получаемой при переработке нефти. Она как клей связывает элементы между собой;
  • щебня — твердой основы дороги;
  • песка, заполняющего пустоты между камнями;
  • минерального порошка — измельченного известняка или доломита, повышающего вязкость битума;
  • спецдобавок, защищающих дорожное полотно от перепадов температур.
