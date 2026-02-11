Россия перезапустит два автомобильных завода

Российские власти собираются в ближайшее время снова запустить два автомобильных завода, которые оставили Toyota и Volkswagen, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«В этом году планируем перезагрузить оставшиеся два завода — Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области», — сказал он на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, передает РИА Новости.

По словам Алиханова, практически на всех автомобильных площадках, брошенных западными компаниями, производство уже возобновилось. В 2025 году их объемы выпуска выросли на треть — до 368 тысяч автомобилей.

На конец прошлого года 11 из 13 российских автозаводов, созданных для производства легковых автомобилей, возобновили производство. Таким образом, в 2026 году все площадки для сбора авто на территории страны начнут сборку авто.