Ученые рассказали об удивительных проявлениях оргазма у женщин

Источник:
Journal of Women's Health
Женский оргазм
Оргазм у женщин может сопровождаться широким спектром самых неожиданных физических и эмоциональных реакций, выяснили ученые из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета Лорен Стрейчер.

Традиционная физиология считает женский оргазм кратковременной физиологической разрядкой во время секса, сопровождаемой субъективным чувством удовольствия. Но последние исследования указали на необычные проявления, которые могут сопровождать это состояние. Чтобы систематизировать данные, исследователи провели онлайн-опрос.

Большая часть (88%) опрошенных рассказали о ярких эмоциях при оргазме. У 63% наблюдались слезы. Почти половина (43%) сообщила о внезапном чувстве грусти или желании плакать даже при положительном сексуальном опыте. Столько же — 43% — заявили о приступах смеха. У 4% респонденток возникали кратковременные галлюцинации, приводит журнал Journal of Women's Health (JWH) отчет ученых.

Были отмечены и физические проявления. 61% женщин сообщили о нетипичных телесных ощущениях. У 33% отмечалась головная боль, у 24% наблюдалась мышечная слабость, у 19% — боль или покалывание в стопах. Реже фиксировались покалывания в лице (6%), чихание (4%), зевота (3%), неприятные ощущения в ушах или носовые кровотечения (по 2%).

Более половины женщин (52%) испытывали сразу несколько симптомов. При этом в большинстве случаев реакции возникали не каждый раз: 69% сообщили, что такие ощущения появляются лишь иногда, а 17% — что при каждом оргазме.

Интересно, что 51% участниц сталкивались с феноменами исключительно во время секса с партнером, и лишь 9% — только во время мастурбации, отметили ученые.

