НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Дефицит капибар возник в российских зоопарках

Источник:
Sibnet.ru
129 0
Капибара
Фото: © Новосибирский зоопарка имени Р.А. Шило

Дефицит капибар возник в России, потому что многие зоопарки страны захотели приобрести животное из-за его возросшей популярности, сообщаил член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

«Капибара — животное нередкое, но на него никто не обращал внимания до возникшего тренда. Когда появился тренд, все зоопарки стали к себе в коллекцию их приобретать, поэтому возник дефицит», — сказал Писарев РИА Новости.

По его словам, в России очень мало зоопарков, где капибары размножаются, и резко увеличить число новорожденных капибар не получится.

«Капибары спариваются только в воде, поэтому каждой паре для размножения обязательно нужен отдельный бассейн с температурой 26 градусов. Для этого нужно, естественно, отдельное хорошее помещение, обогреваемое, теплое. А для этого нужны вложения и время», — объяснил директор зоопарка.

Капибара — это крупнейший грызун на планете, достигающий в длину до 1,3 метра и веса до 65 килограммов. Внешне она напоминает огромную морскую свинку с большой головой. Ведет полуводный образ жизни.

Еще по теме
Гигантскую медузу размером с автобус засняли у Аргентины
Манулы-старейшины умерли в Новосибирском зоопарке
Всероссийскую перепись воробьев проведут в феврале
Красноярский еж подтвердил прогноз сурка Фила
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
Обсуждение (0)
Картина дня
Кадыров опубликовал видео ужина с сыном Адамом
Названа возможная причина смерти младенцев в Новокузнецке
Реальные зарплаты врачей оказались вдвое меньше заявленных властями
Малинин выиграл короткую программу, Гуменник — 12-й
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

se 34

Ой а че там в далекой пыльной Сирии?

Uynachalnica

Мало! Надо вообще интернет отрубить! 2 программы ТВ и проводное радио!

Danilon

"А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях" Прямо в МИРОВЫХ...