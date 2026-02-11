Дефицит капибар возник в российских зоопарках

Дефицит капибар возник в России, потому что многие зоопарки страны захотели приобрести животное из-за его возросшей популярности, сообщаил член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

«Капибара — животное нередкое, но на него никто не обращал внимания до возникшего тренда. Когда появился тренд, все зоопарки стали к себе в коллекцию их приобретать, поэтому возник дефицит», — сказал Писарев РИА Новости.

По его словам, в России очень мало зоопарков, где капибары размножаются, и резко увеличить число новорожденных капибар не получится.

«Капибары спариваются только в воде, поэтому каждой паре для размножения обязательно нужен отдельный бассейн с температурой 26 градусов. Для этого нужно, естественно, отдельное хорошее помещение, обогреваемое, теплое. А для этого нужны вложения и время», — объяснил директор зоопарка.

Капибара — это крупнейший грызун на планете, достигающий в длину до 1,3 метра и веса до 65 килограммов. Внешне она напоминает огромную морскую свинку с большой головой. Ведет полуводный образ жизни.