Кадыров опубликовал видео ужина с сыном Адамом

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал ужин с помощником Висмурадом Алиевым и сыном Адамом. Это первое видео с ним после сообщений о серьезном ДТП.

«Поздний ужин с помощником главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарем Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым, "воскресшим" вопреки последним вбросам», — подписал Кадыров видео, опубликованное в телеграм-канале.

Адам появился в ролике последним — он вошел в комнату, где за столом уже сидели его отец с помощником. «Воскресший, дон», — сказал Кадыров сыну, после чего все участники видео посмеялись.

Адам сел за стол и сказал фразу на чеченском. На видео он в кителе с медалями, выглядит похудевшим.

Кадыров назвал «вбросом» сообщения о ДТП с участием Адама на встрече с прокурором Чечни. Он заявил, что «любого человека можно обмануть с помощью искусственного интеллекта».

Сообщения со ссылкой на анонимные источники о том, что 18-летний Адам Кадыров в Грозном якобы попал в серьезную аварию, появились в Сети 16 января. Ни фото, ни видео в публикациях на эту тему не было. Утверждалось, что сын главы Чечни находится в реанимации, а затем его транспортировали в Москву.