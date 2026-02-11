НАВЕРХ
Кадыров опубликовал видео ужина с сыном Адамом

Источник:
Sibnet.ru
356 1
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал ужин с помощником Висмурадом Алиевым и сыном Адамом. Это первое видео с ним после сообщений о серьезном ДТП.

«Поздний ужин с помощником главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарем Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым, "воскресшим" вопреки последним вбросам», — подписал Кадыров видео, опубликованное в телеграм-канале.

Адам появился в ролике последним — он вошел в комнату, где за столом уже сидели его отец с помощником. «Воскресший, дон», — сказал Кадыров сыну, после чего все участники видео посмеялись.

Адам сел за стол и сказал фразу на чеченском. На видео он в кителе с медалями, выглядит похудевшим. 



Кадыров назвал «вбросом» сообщения о ДТП с участием Адама на встрече с прокурором Чечни. Он заявил, что «любого человека можно обмануть с помощью искусственного интеллекта».

Сообщения со ссылкой на анонимные источники о том, что 18-летний Адам Кадыров в Грозном якобы попал в серьезную аварию, появились в Сети 16 января. Ни фото, ни видео в публикациях на эту тему не было. Утверждалось, что сын главы Чечни находится в реанимации, а затем его транспортировали в Москву.

Политика #Россия
Топ комментариев

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

se 34

Ой а че там в далекой пыльной Сирии?

Uynachalnica

Мало! Надо вообще интернет отрубить! 2 программы ТВ и проводное радио!

Danilon

"А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях" Прямо в МИРОВЫХ...