Задержан третий соучастник покушения на генерала Алексеева

Источник:
Sibnet.ru
Третий соучастник покушения на генерала Алексеева — Павел Васина
Фото: © кадр из видео ЦОС ФСБ

Федеральная служба безопасности России задержала еще одного соучастника покушения на генерала Владимира Алексеева, который помогал следить за российскими военными, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Васин Павел 1981 года рождения», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, третьим соучастником оказался сын задержанного Виктора Васина Павел. Он обеспечил ранее задержанных агента СБУ Любомира Корбу и своего отца транспортом для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, а также приобрел средства технического контроля: видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки и определения маршрутов передвижения Алексеева.

Третий соучастник также оказывал содействие в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях «объектов заинтересованности СБУ с использованием интернет-приложений и поисковых систем». Он уже дал признательные показания и сообщил о слежке за еще двумя сотрудниками Минобороны России, уточнил ЦОС.

Утром в пятницу, 6 февраля на Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал- госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.

