НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Япония присоединилась к программе поставок оружия Украине

Источник:
NHK
319 0

Япония в ближайшие дни объявит о присоединении к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

Несколько представителей НАТО сообщили каналу, что Япония решила присоединиться к программе поддержки и, как ожидается, объявит об этом в ближайшее время.

«Финансирование, предоставленное Японией, будет ограничено нелетальным военным оборудованием, таким как радары и бронежилеты», — отметили источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯдерное оружие теперь без ограничений

В июле 2025 года НАТО подписало договор с США о закупке американского оружия и техники и их поставке Украине. На сегодняшний день более 20 членов альянса, а также страны, не являющиеся членами НАТО, такие как Австралия и Новая Зеландия, объявили о своем участии в программе.

«Даже поставки нелетального оборудования значимы для поддержки Украины, и сам факт присоединения Японии к этой структуре очень важен», — заявили источники канала.

Москва не раз предупреждала, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

Еще по теме
Европа не ответила на призыв России заключить пакт о ненападении
Лавров посоветовал не впадать в восторг от Трампа
НАТО запустит миссию «Арктический страж» в Гренландии
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Замначальника ГРУ отбился от киллера
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Трамп предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной
20
«Новый краш соцсетей» Галкин выложил фото с Пугачевой
20
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
17
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
17
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева