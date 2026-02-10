Япония в ближайшие дни объявит о присоединении к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

Несколько представителей НАТО сообщили каналу, что Япония решила присоединиться к программе поддержки и, как ожидается, объявит об этом в ближайшее время.

«Финансирование, предоставленное Японией, будет ограничено нелетальным военным оборудованием, таким как радары и бронежилеты», — отметили источники.

В июле 2025 года НАТО подписало договор с США о закупке американского оружия и техники и их поставке Украине. На сегодняшний день более 20 членов альянса, а также страны, не являющиеся членами НАТО, такие как Австралия и Новая Зеландия, объявили о своем участии в программе.

«Даже поставки нелетального оборудования значимы для поддержки Украины, и сам факт присоединения Японии к этой структуре очень важен», — заявили источники канала.

Москва не раз предупреждала, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.