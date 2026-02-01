ДСНВ истек: ядерное оружие теперь без ограничений

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) 5 февраля прекратил свое действие. Впервые с 1972 года мир остался без ограничений на самое смертоносное оружие, находящееся в арсеналах двух крупнейших ядерных держав — России и США. Чем это грозит?

«Если мы позволим договору истечь без замены или продления, мы войдем в новый ужасающий мир, которого не видели десятилетиями: мир без ограничений на ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав», — заявил член Палаты представителей США Джон Гараменди.

О том, что СССР и Соединенные Штаты должны остановиться в накоплении вооружений, способных уничтожить планету, додумались не сразу. Политиков на эту мысль навел «Карибский кризис» 1962 года, поставивший мир на грань ядерной катастрофы. Но только в начале 1970-х эта идея обрела реальные очертания.

СССР и США достигли паритета в ядерных силах. Стало понятно, что вступать в войну мировым державам бессмысленно: они уничтожат друг друга. Принцип «гарантированного взаимного уничтожения» стал краеугольным камнем глобальной безопасности. Нужно было договориться, чтобы ни одна из сторон не пыталась получить преимущество.

В 1972 году СССР и США заключили договор «об ограничении стратегических наступательных вооружений» (ОСВ-I), заморозивший количество пусковых установок на существующем уровне. За ним в 1979 году вступил в силу ОСВ-II.

К началу 1990 годов стороны перешли от ограничения к сокращению арсеналов. Были подписаны договоры «о сокращении наступательных вооружений» (СНВ-I и СНВ-II). За десятилетие переговоров Москва и Вашингтон научились доверять друг к другу.

Пражский договор

Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама 8 апреля 2010 года подписали в Праге «Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Сокращенно его назвали СНВ-3, ДСНВ, или Пражский договор.

ДСНВ — это договор, устанавливающий лимиты в 1550 развернутых стратегических ядерных зарядов и 700 развернутых носителей (межконтинентальных ракет, ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиков) для России и США. Стороны обязались не превышать этот потолок. Для контроля над соблюдением ДСНВ проводились взаимные инспекции.

Документ был рассчитан на десять лет (до февраля 2021 года) с возможностью однократного продления на пять лет. Россия и США воспользовались ей в 2021 году, продлив его до 5 февраля 2026 года.

Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания Договора СНВ-3 в Праге Фото: © пресс-служба Кремля

В августе 2022 года Россия заявила о временном закрытии своих стратегических объектов для инспекций по ДСНВ. Москва сочла опасным в условиях специальной операции (СВО) пускать на них представителей государства, которое обеспечивает Украину разведывательными данными.

21 февраля 2023 года в связи с требованиями США допустить инспекции на российские объекты и невозможностью проведения таких проверок российской стороной в США президент Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ. При этом Россия продолжала соблюдать предусмотренные им ограничения.

22 сентября 2025 года Путин заявил, что после истечения действия ДСНВ Россия готова продолжить соблюдать его ключевые ограничения при условии, что США будут действовать аналогичным образом. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение российского лидера «хорошей идеей», но официального ответа от Вашингтона так и не последовало.

Будет ли новый договор

Предварительные переговоры о заключении нового договора натолкнулись на ряд противоречий. Очевидно, что новое соглашение требует увеличения охвата, включения в него других ядерных стран-постоянных членов Совбеза ООН. Но как этого добиться, пока никто не знает.

США требуют включения в новый договор Китая. Вашингтон опасается быстрого роста китайского ядерного потенциала. КНР не раскрывает состав своих стратегических сил. По оценочным данным, у китайцев сейчас более 600 зарядов, тогда как в 2022-м их было только 350.

#Армия Ядерные силы стран мира в сравнении

Китай же считает требование США неразумным и нереалистичным. Пекин заявляет, что страна поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне и не участвует в ядерной гонке, а ее ядерная доктрина ориентирована на самооборону.

Россия хочет, чтобы новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений охватывал также Францию и Британию. У французских сил сейчас порядка 290 ядерных зарядов, у британцев около 225 единиц.

Франция же заявила, что готова рассмотреть участие в переговорах, но с одним условием: Россия и США должны сократить свои ядерные арсеналы до уровней, эквивалентных французскому. Лондон же не считает свой арсенал стратегическим в том смысле, который заложен в ДСНВ, и настаивает на его независимом характере.

«Ограничить рост китайского ядерного арсенала очень важно для США; для России актуальной остается задача вовлечения Франции и Великобритании в том или ином виде. Простых решений здесь нет», — прокомментировал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Что дальше

По мнению Стефановича, при отсутствии переговоров начнет закладываться основание под «многостороннюю и многосферную гонку вооружений». «Стратегические вооружения требуют продолжительных циклов разработки и развертывания, и решения, которые будут приниматься в ближайшие месяцы и годы, определят стратегический ландшафт на десятилетия вперед», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что без «рамки» контроля над вооружениями вернется понимание того, что страдает в первую очередь национальная безопасность: «Идей о том, как сформировать такую "рамку" для полицентричного ядерного мира, хватает, не достает политической воли».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту» сказал, что перспективы возобновления плодотворного взаимодействия с США по контролю над вооружениями зависят от базовой нормализации российско-американских отношений.

«Мы видим, что новая администрация США пытается переосмыслить безрассудный и крайне рискованный курс предыдущих американских властей, которые стремились нанести нашей стране стратегическое поражение. Это сдвиг в верном направлении, но движение пока очень слабое. Мы только в начале пути, успех еще не гарантирован», — считает Медведев.