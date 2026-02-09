НАВЕРХ
«Ростех» рассказал о работе над беспилотными танками

ТАСС
Танк Т-80М «Прорыв»
Фото: © «Уралвагонзавод»

Россия ведет работу над созданием беспилотных танков, которые в будущем, возможно, заменят экипажные машины, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Танки будут продолжать совершенствоваться с учетом новых реалий. Уверен, что танк был, есть и еще долго будет грозной ударной силой на поле боя. Другой вопрос, что танк, возможно, станет беспилотным и сильно изменится — работы в этом направлении ведутся во всем мире, и у нас тоже», — сказал в интервью ТАСС Оздоев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем танку взрывающаяся броня

По его словам, боевые действия в ходе спецоперации на Украине показали, что в нужном месте танки по-прежнему незаменимы.

«Современная война стала другой. Но это не означает, что танки пора списывать со счетов. Бои на Украине показывают, что в нужном месте в нужное время танк по-прежнему незаменим. Поэтому пусть критикуют, практика подтверждает правильность наших решений», — подчеркнул Оздоев.

