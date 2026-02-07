Подросток устроил резню в уфимском общежитии

Подросток с ножом напал на студентов в общежитии Башкирского государственного медицинского университета, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадали шесть человек, включая сотрудников полиции. Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин уточнил в своем телеграм-канале, что нападавшим оказался 15-летний подросток.

Следственный комитет России добавил, что при задержании подросток оказал сопротивление, в ходе которого двое сотрудников правоохранительных органов были ранены. Сам нападавший также получил тяжелые травмы, сейчас он находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц), а также статьи 317 Уголовного кодекса России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Пострадавшие в результате нападения находятся в стабильном состоянии, один из раненных отказался от госпитализации. По предварительной информации, подросток нападал на иностранных студентов, проживающих в общежитии.