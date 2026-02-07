НАВЕРХ
Прапраправнук Пушкина скончался в день смерти поэта

Sibnet.ru
Прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
Фото: © пресс-служба Государственного музея имени Пушкина

Скончался Вячеслав Гуцко, прапраправнук русского поэта Александра Пушкина, сообщила пресс-служба Государственного музея имени Пушкина. Ему было 88 лет.

Гуцко — представитель пятого поколения Пушкиных. Более 50 лет он проработал в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения на заводе имени Лихачева и многие годы был другом Музея имени Пушкина.

Прапраправнук Пушкина умер 29 января — в тот же день, когда по старому стилю скончался великий русский поэт. Музей выразил глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Гуцко.

Сотрудники музея в 2019 году чествовали Гуцко на традиционной встрече вместе с двумя другими потомками Натальей Гончаровой и Михаилом Галиным в мемориальной квартире их легендарного предка на Арбате.

