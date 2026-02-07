Россия отвергла предложение США по Запорожской АЭС

Москва на переговорах в Абу-Даби отвергла вариант передать США полный контроль над Запорожской атомной электростанцией, которая с марта 2022 года находится под контролем России.

Американское предложение подразумевало, что Вашингтон будет контролировать электростанцию и распределять вырабатываемую ею электроэнергию между Россией и Украиной, передает Reuters со ссылкой на источник.

Однако российская делегация настаивает, что ЗАЭС должна быть под полным контролем Москвы. Вместе с тем переговорщики предложили Украине дешевую электроэнергию, но Киев считает эти условия неприемлемыми.

На первом раунде трехсторонних переговоров российская сторона предложила «на справедливой основе» разделить с Украиной получаемую на станции электроэнергию. Президент Украины после этого Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст ЗАЭС «без боя».