Россия отвергла предложение США по Запорожской АЭС

Источник:
Reuters
911 5
Запорожская атомная станция
Запорожская атомная станция
Фото: © IAEA

Москва на переговорах в Абу-Даби отвергла вариант передать США полный контроль над Запорожской атомной электростанцией, которая с марта 2022 года находится под контролем России.

Американское предложение подразумевало, что Вашингтон будет контролировать электростанцию и распределять вырабатываемую ею электроэнергию между Россией и Украиной, передает Reuters со ссылкой на источник.

Однако российская делегация настаивает, что ЗАЭС должна быть под полным контролем Москвы. Вместе с тем переговорщики предложили Украине дешевую электроэнергию, но Киев считает эти условия неприемлемыми.

На первом раунде трехсторонних переговоров российская сторона предложила «на справедливой основе» разделить с Украиной получаемую на станции электроэнергию. Президент Украины после этого Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст ЗАЭС «без боя».

Политика #Мир
Обсуждение (5)
Топ комментариев

mosquito__2010

европейцы те самые мыши что плакали кололись но жрали кактус.жизнь боль зато назло русскому.шизофреники.

scorpion2777

В Нью-Йорке все бомжи в таких шапочках

Удавиков

не понимаю, что за расслабленность в военных ведомствах, где охрана, почему во время сво чины не находятся...

turan601

Помнишь Путин пошутил-зачем вам машина если дорог нет? скоро будет шутить зачем вам бензин если автомобилей...