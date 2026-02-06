НАВЕРХ
Депутат рассказала о расчете отпускных по новым правилам

ТАСС
Отпускные россиянам теперь рассчитываются с учетом всех денежных поощрений, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«С сентября работодатели не могут воспользоваться лазейкой в законодательстве: сначала назвать в приказе денежную выплату сотруднику поощрением, а не премией, а затем выплатить за отпуск меньшую сумму, не учитывая начисленную стимулирующую выплату в расчете среднего заработка», — пояснила ТАСС Стенякина.

По ее словам, отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 календарных месяцев, а с 1 сентября 2025 года действует новый порядок исчисления средней зарплаты работника.

Самые выгодные для отпуска месяцы в 2026 году

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина ранее напомнила, что работодатели имеют право направить сотрудника в отпуск даже против его воли, если накопилось слишком много дней.

