Комику Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию

Казахстанскому комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в России из-за критики СВО и налоговых махинаций.

«Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Решение принято из-за критики СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства», — сказал ТАСС представитель правоохранительных органов.

По данным телеграм-каналов, комик прилетел в аэропорт Внуково, где ему вручили официальный документ о запрете. После этого его депортируют.

Сабуров — уроженец и гражданин Казахстана, после окончания школы переехал в Екатеринбург, чтобы получать высшее образование в Уральском федеральном университете. Получил широкую известность благодаря выступлениям в стендапе. Ведущий шоу «Что было дальше?».