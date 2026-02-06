Романтическая комедия «Тюльпаны» выйдет к 8 Марта. ТРЕЙЛЕР

Романтическая комедия «Тюльпаны», состоящая из пяти новелл, выйдет в прокат накануне Международного женского дня — 5 марта 2026 года, сообщила пресс-служба НМГ Кинопрокат. В альманахе снялись Гоша Куценко, Елена Яковлева, Слава Копейкин, Юлия Топольницкая и многие другие.

Фильм «Тюльпаны», как и популярная франшиза «Елки», — альманах, объединяющий истории вокруг праздника весны — 8 Марта. Герои фильма столкнутся с неординарными ситуациями и незапланированными встречами, в корне меняющими их жизнь.

Истории будут происходить одновременно в разных городах России: Калининграде, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Екатеринбурге и Красноярске. В фильме пять новелл, которые сняли разные режиссеры.

Вячеслав Чепурченко, Юлия Топольницкая, Николай Коляда, солистка группы «Artik & Asti» SEVILLE стали героями новеллы «Стеклянный потолок», которую сняла режиссер Юлия Лысова.

В истории «Гриша» к Елене Яковлевой присоединился Алексей Серебряков, в режиссерском кресле — Юлия Узких.

В новелле Владислава Иконникова «Стася идет гулять» сыграли Ярослав Могильников, Александра Бабаскина и Елена Николаева. Главные роли в новелле «Женский бизнес» сыграли Слава Копейкин и Варвара Щербакова.

Героев новеллы «Цветы для любимых», незадачливого главу семейства и его семерых женщин, сыграли Гоша Куценко, Галина Стаханова, Наталья Гриншпун, Полина Айнутдинова, Екатерина Темнова, Варвара Куприна и Мария Маркова.