Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной

Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил несколько ядерных войн. Так он прокомментировал прекращение действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между США и Россией.

«Я предотвратил развязывание ядерной войны по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент назвал ДСНВ «плохо согласованным» и «сильно нарушающимся». «Вместо того чтобы продлевать ДСНВ-3, мы должны позволить нашим ядерным экспертам разработать новое соглашение, которое прослужит долго в будущем»,— добавил он.

ДСНВ перестал действовать 5 февраля. Это единственный документ, ограничивающий ядерные арсеналы России и США.

