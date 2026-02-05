НАВЕРХ
Межзвездный объект 3I/ATLAS оставил органический след

Источник:
Sibnet.ru
Межзвездный объект 3I/ATLAS при пролете по Солнечной системе оставил след органических молекул, соответствующие данные были получены с помощью миссии SPHEREx, сообщается на сайте NASA.

Межзвездный объект 3I/ATLAS
Межзвездный объект 3I/ATLAS
Фото: © NASA

Активный выброс органики был зафиксирован в декабре 2025 года, через два месяца после максимального сближения 3I/ATLAS с Солнцем. Выброс привел к значительному повышению яркости объекта.

Появление следа ученые объясняют тем, что энергия Солнца нагрела лед, после чего 3I/ATLAS стал высвобождать смесь химических веществ с поверхности межзвездного объекта. Выбросы сформировали кому — атмосферу вокруг ядра кометы.

Телескоп SPHEREx имеет возможность «видеть» в 102 диапазонах, каждый из которых представляет собой длину волны инфракрасного света. С его помощью ученые смогли установить содержимое выбросов 3I/ATLAS.

3I/ATLAS был открыт в июле 2025 года. Объект за несколько месяцев объект совершил серию близких пролетов мимо почти всех значимых планет Солнечной системы — Марса, Меркурия, Венеры, Земли. Сейчас он приближается к Юпитеру.

NASA считает 3I/ATLAS кометой внесолнечного происхождения, прибывшей из глубокого космоса, однако некоторые ученые поддерживают теорию искусственного происхождения загадочного объекта.

Наука #Космос
