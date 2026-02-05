НАВЕРХ
России предложили вернуть «поезда апокалипсиса»

ТАСС
России необходимо поставить на вооружение советский боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» после истечения срока действия ДСНВ, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Такой шаг стал бы эффективным ответом на возможный выход США из договора, срок действия которого истек 5 февраля, отметил аналитик в комментарии ТАСС. «Баргузин», который неофициально называют «поездом апокалипсиса», мог бы значительно усилить РВСН.

Внешне «Баргузины» невозможно отличить от обычных рефрижераторных составов, такие поезда могут находиться в любом позиционном районе от Москвы до Владивостока и несут на своем вооружении ракеты с ядерными боеголовками.

Баллистический ракетный железнодорожный комплекс «Баргузин» создавался на основе советской системы «Молодец», принятой на вооружении 28 ноября 1987 года. К концу 1989 года на территории страны было развернуто 56 пусковых установок на «ядерных поездах».

Однако в 2017 году работы над созданием нового «поезда апокалипсиса» были заморожены. Известно, что МБР «Баргузина» унифицирована с выпускаемыми ракетами «Ярс» и «Булава», что должно упростить завершение его разработки.

